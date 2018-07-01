В Мариуполе из-за угрозы взрыва оцеплен мост

В Мариуполе из-за угрозы взрыва оцеплен мостСегодня, 14:38
Мужчина со взрывоопасным предметом задержан на мосту через реку Кальчик в Мариуполе: полицейские вызвали спасателей и ограничили доступ к мосту из-за угрозы взрыва, - сообщается на странице патрульной полиции Донецкой области в Фейсбуке.
По словам патрульных полицейских, мужчина привлек их внимание тем, что сильно занервничал при виде полицейского автомобиля.
"Во время общения с ним удалось выяснить, что это 29-летний житель поселка Покровское. При поверхностном осмотре вещей в пакете обнаружен неизвестный предмет, похожий на боеприпасы", - рассказали правоохранители.
Патрульные сразу же ограничили доступ к месту происшествия, вызвали ГСЧС и следователей Кальмиусского райотдела.
Сам владелец находки никакой информации относительно предмета не предоставил.