Два человека пострадали при пожаре на Центральном рынке в Славянске, - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Утром огонь охватил торговые павильоне на территории рынка. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара.

Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 07:02 и ликвидировали в 07:28. Огнем уничтожено перекрытие на площади 117 кв. м, вещи и бытовая техника бывшего использования.

В результате происшествия пострадали два человека, которые самостоятельно обратились к медикам и были госпитализированы в городскую больницу № 1 Славянска с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" в удовлетворительном состоянии.

Причина возникновения пожара и причиненный ущерб устанавливаются специалистами.