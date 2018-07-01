Адвокат: Савченко сидит в одиночной камере

Народный депутат Надежда Савченко сидит в одиночной камере СИЗО и принимает душ раз в неделю. Об этом рассказала ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко, сообщает Gazeta.ua.

6 июля исполняется 107 дней пребывания Савченко под арестом в СИЗО.

«Надежда сидит в одиночной камере, раз в неделю принимает душ. Две недели назад прекратила голодовку, чтобы пройти полиграф. До этого голодала больше двух месяцев. Поэтому сейчас не ест все подряд. Рацион сдержанный и ограниченный. Она сильно похудела», – отметила она.

По словам Проторченко, Савченко отвечает на письма, пишет депутатские обращения, смотрит телевидение, следит за событиями в парламенте.