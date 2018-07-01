» » На столичных ярмарках запретили продавать скоропортящиеся продукты

На столичных ярмарках запретили продавать скоропортящиеся продукты

Сегодня, 09:52 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве на ярмарках запретили продажу продуктов, которые быстро портятся. Об этом в эфире телеканала 112 Украина рассказал первый заместитель начальника Госпродпотребслужбы в Киеве Александр Овчаренко.

Как сообщила корреспондент телеканала, запрет продажи на столичных сельхозярмарках касается свежего мяса и изделий из него, колбас, молочных изделий, рыбы – свежей, вяленой или мороженой, и других продуктов, которые должны храниться при температуре максимум +6 градусов.

«Я бы к вашему списку еще бы добавил салаты, сладости, изготовленные с заварным кремом, все продукты, которые изготовлены в домашних условиях. Это все продукты, которые без соблюдения температурного режима могут вызвать тяжелые последствия для здоровья населения. И в связи с тем, что температура окружающей среды повышается, есть соответствующие распоряжения главы КГГА и эти ограничения в законе», - добавил Овчаренко.

Он уточнил, что запрет будет длиться до спада температуры.

«Запрет будет продолжаться до тех пор, пока окружающие температурные условия не позволят придерживаться требований законодательства относительно соблюдения температурного процесса. Этот запрет действует не только для сельхозярмарок, но и для всех рынков, где реализуются пищевые продукты, которые требуют соблюдения температуры реализации», - рассказал заместитель начальника Госпродпотребслужбы.

По его данным, организаторы ярмарочных мероприятий или операторы рынка будут под свою ответственность предоставлять торговое место.

«Если будет нарушение, то есть не может человек обеспечить температурный режим реализации, - торговое место не предоставляется», - подытожил Овчаренко


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:54

СНБО: Спецслужбы РФ пытаются сорвать сотрудничество Украины со США

Сегодня, 15:59

Генштаб: с 2016 года ни один военный не пропал без вести на Донбассе

Сегодня, 15:10

В СБУ пояснили необходимость принятия закона о блокировании сайтов

Сегодня, 14:06

Переговоры Украины, ЕС и РФ по газу состоятся 17 июля

Сегодня, 12:55

Луценко предлагает вернуть пенсии жителям ОРДЛО

Сегодня, 12:18

В ОРЛО растет количество нападений и ограблений

Сегодня, 11:05

Штаб ООС наградил бойцов, взявших под полный контроль Золотое-4

Сегодня, 10:56

На КПВВ «Станица Луганская» изъяли регистратор электрокардиограммы

Сегодня, 09:54

В ГПУ создали 5 подразделений для контроля за работой ГБР

Сегодня, 08:48

Боевики 26 раз обстреливали силы ООС

Вчера, 17:46

Удерживаемый боевиками журналист Асеев начал голодовку

Вчера, 15:44

Украина готова обменять еще 13 россиян на украинских политзаключенных

Новости Украины:

Сегодня, 16:56

В Ровно на ходу загорелась маршрутка с пассажирами (видео)

Сегодня, 16:01

Синоптики предупреждают о грозовых дождях в Украине

Сегодня, 15:10

В СБУ пояснили необходимость принятия закона о блокировании сайтов

Сегодня, 15:09

Взрыв на Ровенском полигоне: в медслужбе рассказали о состоянии пострадавших

Сегодня, 14:38

В Мариуполе из-за угрозы взрыва оцеплен мост

Сегодня, 14:04

Два человека пострадали при пожаре на Центральном рынке в Славянске

Сегодня, 13:08

В Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании

Сегодня, 12:12

В Бердянске взорвали зал игровых автоматов

Сегодня, 10:31

Адвокат: Савченко сидит в одиночной камере

Сегодня, 09:54

В ГПУ создали 5 подразделений для контроля за работой ГБР

Сегодня, 09:52

На столичных ярмарках запретили продавать скоропортящиеся продукты

Сегодня, 08:46

В Киеве горел музей Пирогово

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 