В Киеве горел музей Пирогово

Сегодня, 5 июля, в Голосеевском районе столицы на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины произошел пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС в Киеве в 15:40.

По прибытию к месту пожара пожарные установили, что произошло возгорание соломенной кровли недействующего 1-этажного деревянного здания размером 5х10 м.

Уже в 16:13 пожар удалось локализовать, а в 16:22 - ликвидировать.

В результате пожара сгорела кровля на площади 50 м.кв.

На месте происшествия работало 4 единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.