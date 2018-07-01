В Киевской области подросток погиб на мосту от удара током

Вблизи пгт. Барышевка (Киевская область) 15-летний парень решил добраться до верхушки железнодорожного моста, чтобы сделать фото.

В результате поражения высоковольтной линией, подросток погиб от удара током, говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киева.

Как сообщается, парня доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти ему жизнь. От полученных травм 15-летний житель Барышевского района умер в реанимационном отделении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагического происшествия. Продолжается следствие