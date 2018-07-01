Сестра Сенцова встретилась с ним в колонии в Лабытнанги

Двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова встретилась с ним в колонии строгого режима в Лабытнанги (Россия).

Об этом сообщает "Громадське".

Отметим, что последний раз Наталья Каплан видела Сенцова во время объявления ему приговора в Ростове-на-Дону (Россия) в 2014 году. "Я была на свидании с Олегом Сенцовым, проговорили мы с ним два часа. Это было краткосрочное свидание, Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг", - рассказала она.