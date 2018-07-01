В МИД выразили протест России относительно приговора Балуху

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации относительно приговора украинскому активисту Владимиру Балуху.

Об этом написала спикер внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца в своем Twitter.

"Расправа оккупанта. 5 лет за патриотизм. Абсолютно своевольный и незаконный "приговор" Балуху. Выражаем протест РФ", - написала Беца. Она также призвала украинских партнеров "повлиять на Кремль для освобождения Балуха". "Требуем от РФ освобождения всех наших политзаключенных", - сказала Беца.

Отметим, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафа в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4600 гривен).