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В МИД выразили протест России относительно приговора Балуху

Сегодня, 12:59 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Российской Федерации относительно приговора украинскому активисту Владимиру Балуху.

Об этом написала спикер внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца в своем Twitter.

"Расправа оккупанта. 5 лет за патриотизм. Абсолютно своевольный и незаконный "приговор" Балуху. Выражаем протест РФ", - написала Беца. Она также призвала украинских партнеров "повлиять на Кремль для освобождения Балуха". "Требуем от РФ освобождения всех наших политзаключенных", - сказала Беца. 

Отметим, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафа в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4600 гривен).


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