В Крыму Балуха приговорили к 5 годам колонии

Подконтрольный России Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривен).

Как сообщает Крым.Реалии, активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел.

В приговоре судья озвучила, что Балух совершил преступление в связи с «неприязнью к действующей системе управления, что подтверждается ранее совершенными преступлениями».