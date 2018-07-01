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17 детей отравились в санатории в Барышевке Киевской области

Сегодня, 11:53 citynews.net.ua | Напечатать

В санатории "Поляна" в поселке Барышевка Киевской области вчера, 3 июля, отравились 17 детей.

Об этом сообщил глава Киевской областной администрации Александр Горган, передает УНН.

"Да, 17 детей. У них есть признаки кишечной инфекции. Их сразу осмотрели, пока они изолированы, детей в тяжелом состоянии нет", - сообщил Горган.

Отмечается, что в заведении отобрали все необходимые материалы на анализ. Также подготовили места в инфекционных учреждениях района на случай, если у кого-то из детей ухудшится самочувствие.


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