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В Украине с начала года удалось взыскать 225 млн гривен задолженности по зарплате

Сегодня, 09:34 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине за 6 месяцев 2018 года органами Государственной исполнительной службы взыскано с недобросовестных работодателей более 225 млн гривен.

Об этом сообщила заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко, передает пресс-служба Минюста.

"Министерство юстиции уделяет большое внимание вопросу ликвидации задолженностей по выплате заработной платы и других выплат, связанных с трудовыми правоотношениями. С начала года нам удалось погасить 225,3 млн гривен задолженности, благодаря чему 17,5 тыс. работников наконец получили заработанные ими средства", - подчеркнула Глущенко. Глущенко напомнила, что со 2 апреля 2018 года стартовала кампания по взысканию задолженности по зарплате, в частности, были созданы региональные штабы и мобильные исполнительные группы Минюста, обнародованы антирейтинги предприятий-должников во всех регионах, разработана технологическая карта для государственных исполнителей по работе с должниками, которые находятся в процедуре банкротства. Таким образом, за 3 месяца с недобросовестных работодателей взыскали 130 млн гривенн в пользу 9,7 тыс. работников.


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