УЗ вдвое увеличила количество рейсов поезда Киев-Бердянск

"Укрзализныця" в два раза увеличила количество рейсов поезда № 228 Киев - Бердянск. Теперь поезд будет курсировать ежедневно, сообщили в пресс-службе УЗИ.

"С 6 июля по 22 августа поезд Киев - Бердянск будет курсировать ежедневно вместо через день, как было раньше. Такое решение "Укрзализныци" позволит большему количеству пассажиров добраться до мест отдыха на Азовском море", - сообщили в УЗ.

Так, из Киева поезд будет отправляться ежедневно в 19:38 и прибывать в Бердянск в 10:45. В обратном направлении отправление из Бердянска в 17:05 и прибытие в Киев в 10:26. Поезд будет останавливаться на станциях им. Тараса Шевченко, Знаменка, Пятихатки, Днепр-Главный и других. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или через онлайн-систему.