В Ровенской области сожгли авто замглавы района

В Дубровице Ровенской области неизвестные подожгли автомобиль заместителя председателя районной государственной администрации, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Около четырех часов ночи в полицию сообщили, что на улице Воробинская во дворе Дубровицкой районной государственной администрации горит авто, которое принадлежит заместителю председателя. Огнем почти полностью уничтожен Volkswagen Passat B5.

По факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога возбуждено уголовное производства по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления и все обстоятельства произошедшего