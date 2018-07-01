» » В Волновахе 80-летний мужчина жил более трех недель с трупом дочери

В Волновахе 80-летний мужчина жил более трех недель с трупом дочери

Сегодня, 10:49 citynews.net.ua | Напечатать

В Волновахе 80-летний мужчина жил более трех недель с трупом дочериВ Волновахе 80-летний мужчина более трех недель жил в квартире с трупом дочери. Соседи считают его психически больным человеком и написали коллективное обращение в полицию и психиатрическую больницу, пишут Донецкие новости.

Мужчина проживает в доме по ул. Менделеева в квартире на втором этаже. 30 июня из его квартиры сотрудники местной полиции вынесли труп его дочери.

Соседка Светлана проживает этажом ниже. Она вызвала полицию, когда услышала трупный запах в подъезде дома. «Знаете, постоянно от них воняет. Буквально дня 4-5 появились огромные зеленые мухи – мы сразу обратили внимание. Потом появились большие тараканы – это вообще. И вот когда приехала полиция, то в квартире над нами в зале был найден полуразложившийся труп», – рассказала Светлана Васечко.

Местная жительница Нина рассказала, что у мужчины есть сын. Он к отцу не приезжает. Раз в месяц его проведывает невестка. «35 градусов, вонь в подъезде, в квартирах. Червяки, зеленые мухи. Это все мы чувствуем и испытываем. Но мы все люди и нужно человека спасать. Соседи, которые заходили, видели испражнения в подъезде, между комнатами. Мы боимся, что в связи с тем, что человек неадекватно воспринимает ситуацию, у него все наглухо закрыто, оставит газ и газ взорвется. Или подожжет», – объяснила соседка Нина Богданец.

«При осмотре места происшествия был обнаружен труп женщины. Уже практически находился на стадии жесткого разложения, потому что находился там порядка больше 3-х недель где-то. По данному факту у нас информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115», – сообщил начальник Волновахского отдела полиции Александр Коломиец.

В больнице выяснилось, что мужчина не состоял на учете у психиатра


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:36

У луганского боксера Дениса Беринчика умер сын

Сегодня, 14:30

На Донбассе задержали мужчин, которые проходят как боевики в базе «Миротворца»

Сегодня, 13:59

Кабмин изменил правила пересечения границы для украинцев

Сегодня, 13:00

В районе ООС состоялись военные учения с использованием танков и БМП

Сегодня, 11:59

КПВВ Донбасса работают в штатном режиме

Сегодня, 10:54

В прифронтовом Крымском ночью сгорел жилой дом: люди остались без всего имущества и одежды (фото)

Сегодня, 10:42

Местные бюджеты Луганщины получили почти 8 млн гривен от лицензирования алкоголя и табака

Сегодня, 10:15

Матиос: списки иностранцев, воевавших на Донбассе на стороне боевиков, переданы в международный суд

Сегодня, 09:13

За сутки в зоне ООС зафиксировано 17 обстрелов

Вчера, 19:59

Боевики обстреляли украинские позиции возле Авдеевки и Водяного

Вчера, 17:40

На Донбассе активизировалась воздушная разведка

Вчера, 17:00

В ОРЛО 25 человек заболели корью

Новости Украины:

Сегодня, 14:57

Кабмин назначил нового замминистра финансов

Сегодня, 13:59

Кабмин изменил правила пересечения границы для украинцев

Сегодня, 13:40

Во Львове током убило парня, залезшего на крышу вагона

Сегодня, 13:02

В Ровенской области сожгли авто замглавы района

Сегодня, 12:17

В лифте столичной многоэтажки жестоко убили женщину (фото 18+)

Сегодня, 11:55

Нацбанк разрешил подсанкционным компаниям осуществлять платежи в бюджет

Сегодня, 10:49

В Волновахе 80-летний мужчина жил более трех недель с трупом дочери

Сегодня, 10:26

Избили и отобрали все вещи и продукты: Суд РФ оставил Павла Гриба в СИЗО до 20 декабря

Сегодня, 10:12

По факту массового отравления в детском лагере под Киевом завели дело

Сегодня, 09:58

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 4-6 июля

Сегодня, 09:29

В оккупированном Крыму продали три украинских санатория

Вчера, 19:55

«Укроборонпром» на 40% сократил административный аппарат

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 