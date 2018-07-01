В Волновахе 80-летний мужчина жил более трех недель с трупом дочери

В Волновахе 80-летний мужчина более трех недель жил в квартире с трупом дочери. Соседи считают его психически больным человеком и написали коллективное обращение в полицию и психиатрическую больницу, пишут Донецкие новости.

Мужчина проживает в доме по ул. Менделеева в квартире на втором этаже. 30 июня из его квартиры сотрудники местной полиции вынесли труп его дочери.

Соседка Светлана проживает этажом ниже. Она вызвала полицию, когда услышала трупный запах в подъезде дома. «Знаете, постоянно от них воняет. Буквально дня 4-5 появились огромные зеленые мухи – мы сразу обратили внимание. Потом появились большие тараканы – это вообще. И вот когда приехала полиция, то в квартире над нами в зале был найден полуразложившийся труп», – рассказала Светлана Васечко.

Местная жительница Нина рассказала, что у мужчины есть сын. Он к отцу не приезжает. Раз в месяц его проведывает невестка. «35 градусов, вонь в подъезде, в квартирах. Червяки, зеленые мухи. Это все мы чувствуем и испытываем. Но мы все люди и нужно человека спасать. Соседи, которые заходили, видели испражнения в подъезде, между комнатами. Мы боимся, что в связи с тем, что человек неадекватно воспринимает ситуацию, у него все наглухо закрыто, оставит газ и газ взорвется. Или подожжет», – объяснила соседка Нина Богданец.

«При осмотре места происшествия был обнаружен труп женщины. Уже практически находился на стадии жесткого разложения, потому что находился там порядка больше 3-х недель где-то. По данному факту у нас информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115», – сообщил начальник Волновахского отдела полиции Александр Коломиец.

В больнице выяснилось, что мужчина не состоял на учете у психиатра