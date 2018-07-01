В Одессе на пляжах начали сносить незаконные постройки

Коммунальщики Одессы начали сносить незаконные сооружения на городских пляжах.

Об этом у себя в Facebook сообщил представитель пресс-службы местной мэрии Николай Покровский, выложив соответствующие видео и фото.

По его словам, уже демонтированы объекты общепита, самовольно возведенные бунгало и настилы под шезлонги на пляже "Чайка" на 10-й станции Большого Фонтана.

Перед сносом из незаконных сооружений вынесли напитки, посуду и технику, после чего их повалил бульдозер.

В ответ на вопрос пользователя, "не показуха ли эта акция", Покровский сообщил, что на прошлой неделе было принято решение исполкома по четырем таким пляжам, "но это не последнее решение; арендаторам выданы предписания на самостоятельный демонтаж".