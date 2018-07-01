В Киеве задержали заключенного, который сбежал из суда в Полтавской области

В Киеве задержали злоумышленника, который сбежал из зала Миргородского суда (Полтавская область).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины в Twitter.

"В Киеве полиция задержала Виталия Суржана, который сбежал из зала Миргородского суда. Сейчас его доставили в спецучреждение", - говорится в сообщении.

Как сообщают в МВД, сбежать из зала суда мужчине помогала его подруга, а также конвоир. Сейчас соучастники побега также задержаны и находятся под стражей. Отметим, Суржан признан виновным по ряду статей Уголовного кодекса, включая бандитизм, разбой, незаконное завладение транспортным средством и незаконное обращение с оружием.