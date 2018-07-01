Из Албании вернулись домой все украинские туристы

Все украинские туристы, которые застряли в аэропорту из албанской столицы Тираны из-за отмены авиарейсов, уже вылетели.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в своем Twitter.

"В 22:20 из Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, которые ожидали возвращения домой", - написал он.

Отметим, 200 украинских туристов более суток не могли вылететь из Албании.

По информации ТСН.uа, адвокат Татьяна Слимак в открытом письме к главе МИД Украины Павлу Климкину заявила, что половина из 200 человек - это малолетние дети, беременные женщины и люди преклонного возраста.

"Перевозчик - Bravo Airways. Представителя авиакомпании нет. Операторы врут о бесконечных переносах рейса, а борт вчера не предоставили вообще. Проводить переговоры не с кем. Почему не подключается МИД? Люди в зоне контроля без еды и воды заблокированы и ограничены в передвижении. Что нам делать и кому писать теперь?", - заявила адвокат.

Отметим, вчера, 1 июля, Павел Климкин заявлял, что ответственные за транспортный коллапс авиакомпании должны понести ответственность.

Напомним, ранее сообщалось, что авиакомпания Bravo по состоянию на 1 июля задержала 4 авиарейса из аэропорта "Жуляны". Так, пассажирам письменно сообщили о задержке рейсов по техническим причинам. Пассажиров двух рейсов в Анталию и Батуми расселили в отеле Ramada Епсоге.