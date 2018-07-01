В Украину прибыла партия сывороток против ботулизма

В Украину сегодня, 2 июля, прибыла партия сывороток против ботулизма в качестве гуманитарной помощи от Программы развития Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает пресс-служба ПРООН. "В Украине наблюдается сезонное повышение заболеваемости ботулизмом - с начала 2018 года зарегистрировано 46 случаев ботулизма, 53 пострадавших, 4 из них скончались. Международным организациям была направлена просьба предоставить противботулинистические сыворотки для обеспечения возможности немедленного лечения случаев ботулизма. ПРООН оперативно отреагировала и выразила готовность оказать гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сыворотка - канадского производства. Ее ПРООН предоставляет второй год подряд. В Министерстве здравоохранения Украины призывают воздерживаться от употребления пищи, о качестве которой доподлинно неизвестно.