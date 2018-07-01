Впервые средняя зарплата в Донецкой области превысила 10 тысяч гривен

Впервые средняя номинальная заработная плата в Донецкой области превысила 10 тысяч гривен в мае текущего года.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в мае 2018 года достигла 10 166 грн. По сравнению с апрелем 2018 года, средний уровень оплаты труда увеличился на 1,8%, по сравнению с маем 2017 года – на 31,3%.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в мае 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 1,6%, по сравнению с маем 2017 года – на 15,5%.

Номинальная зарплата в мае 2018 года превышала средний показатель по Украине (8725 грн) на 16,5%.

По уровню средней заработной платы в мае 2018 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности (от 10 до 13 тыс.грн) оказались работники финансовой и страховой деятельности (13309 грн), металлургического комплекса (12375 грн), сферы государственного управления (12328 грн), торговли (11183 грн), угольной промышленности (11124 грн), транспорта (10353 грн), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (10218 грн).

Меньше, чем в среднем по области, начислено в мае работникам машиностроения (9534 грн), занятым на предприятиях по производству химических веществ и химической продукции (8713 грн), работникам пищевой промышленности (8633 грн), строительства (7937 грн), образования (6834 грн), легкой промышленности (6662 грн), сельского хозяйства (6545 грн).

Меньше 6 тыс.грн составила в мае средняя зарплата работников здравоохранения и оказания социальной помощи (5797 грн).