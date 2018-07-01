Геращенко: Спецслужбы РФ планировали нападения на еврейские организации во Львове

Кроме нападения на лагерь ромов, российские спецслужбы «руками» украинской молодежи планировали напасть на еврейские организации во Львове. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил народный депутат от «Народного фронта» Антон Геращенко.

«Та трагедия, которая произошла во Львове, – это не спонтанная ситуация. Это хорошо спланированная акция с задействованием российских спецслужб. На сегодня мы понимаем, что по интернету были завербованы два руководителя этой молодежной организации, которым в голову внушили необходимость организовывать нападения не только на ромов, но и были планы нападения на еврейские организации во Львове», - рассказал Геращенко.

По его мнению, главная задача нападения – показать, что в Украине действует ксенофобская организация.

«Задачей была показать, что во Львове действует ксенофобская организация, которая на основе расистских взглядов показывает свою ненависть к представителям отдельных национальностей», - отметил нардеп.