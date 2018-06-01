» » Украинцы вторые сутки не могут вылететь из Туниса

Украинцы вторые сутки не могут вылететь из Туниса

Сегодня, 17:20 citynews.net.ua | Напечатать

Около 300 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир в Тунисе.

Об этом сообщает издание "ТСН", ссылаясь на информацию туристов. По словам пассажиров, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице компании, принимающей Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату граждан домой.

Так, часть туристов остается в аэропорту Монастир без информации о запланированном вылете, а другую группу туристов, которые должны были вылететь в Харьков в 7:35 28 июня, привезли в отель в городе Сус.

При этом указано, что в консульстве Украины в Тунисе сообщили, что причина задержки рейса - отсутствие топлива для заправки самолета, и туроператор должен решить ситуацию течение нескольких часов.

Вместе с тем в авиакомпании Bravo Airways сообщили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова до Монастира были отменены из-за "отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel". Авиаперевозчик уверяет, что сейчас туроператор Oasis не выполнил свои финансовые обязательства перед Bravo Airways за девять рейсов.

При этом туроператор Oasis Travel выдвинул встречные обвинения в задержке рейсов перевозчику Bravo Airways. "Авиакомпания Bravo Airways имеет задолженность перед аэропортами Туниса и не имеет средств для оплаты посадки, обслуживания и взлета рейсов в аэропортах Тунисской республики и вероятно поэтому отказалась их выполнять", - подчеркивается в заявлении туроператора.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:00

На Донбассе за сутки зафиксировано 4 пролета беспилотников боевиков

Сегодня, 17:37

Украина готова передать РФ 23 россиянина, осужденных за подготовку терактов

Сегодня, 17:00

Северодонецкая мэрия отказалась брать в аренду помещения Ледового дворца спорта

Сегодня, 16:36

С июля начнет действовать автобусное сообщение Северодонецк-Щецин

Сегодня, 16:02

Боевики недосчитались одного танка возле Голубовского (фото)

Сегодня, 15:38

Количество переселенцев, получающих пенсии, выросло

Сегодня, 15:00

«ЛНРовцы» арестовали мужчину за «надругательство над флагом»

Сегодня, 14:50

За минувшие сутки на Донбассе ликвидированы 9 боевиков, еще 8 ранены

Сегодня, 14:32

На Луганщине продолжают ликвидировать последствия непогоды (фото)

Сегодня, 14:14

Боевики размещают на оккупированных территориях танки и "Грады"

Сегодня, 12:57

Возле Кураховской ТЭС произошел пожар

Сегодня, 12:51

Координатор ОБСЕ посетит тюрьмы в ОРДЛО

Новости Украины:

Сегодня, 18:33

Клыха эпатировали из колонии в психбольницу

Сегодня, 18:24

Порошенко: Двери НАТО открыты для Украины

Сегодня, 17:20

Украинцы вторые сутки не могут вылететь из Туниса

Сегодня, 17:05

Нацполиция задержала сутенера на границе со Словакией

Сегодня, 17:04

В Житомире ранили ножом заместителя командующего десантно-штурмовых войск

Сегодня, 15:26

На водоемах Украины с начала года погибли почти 500 человек

Сегодня, 14:45

В Харькове участникам АТО (ООС) выделили землю

Сегодня, 14:16

Кольченко написал заявление о встрече с омбудсменом

Сегодня, 12:38

Еще один украинский узник Кремля объявил голодовку

Сегодня, 11:46

В ГСЧС рассказали о последствиях непогоды в Украине

Сегодня, 10:59

Совет ЕС продлит экономические санкции против России еще на полгода

Сегодня, 10:28

В Грузии Саакашвили приговорили к 6 годам тюрьмы

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 