Разведка рассматривает Беларусь как возможный плацдарм для вторжения РФ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассматривает Беларусь как возможный плацдарм для вторжения России. Об этом в эфире Радио Донбас.Реалии, заявил представитель ведомства Вадим Скибицкий.

По его словам, украинская разведка держит на контроле все мероприятия, которые Россия проводит на территории Беларуси.

Скибицкий отметил, что в 2016-2017 годах на территории Беларуси прошло много мероприятий боевой подготовки российских подразделений, в частности, воздушно-десантных.

«Изучались аэродромы, изучалась территория, были выходы к украинской границе. И мы считаем, что угроза с севера существует», - заявил представитель ГУР.