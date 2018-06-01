Киевское метро может заговорить голосом Леся Подервянского

Киевским чиновникам поступила инициатива поручить озвучивание остановок в киевском метро известному писателю и сценаристу Лесю Подервянскому.

На сайте Киевсовета зарегистрированапетиция с предложением пригласить озвучить станции в киевском метро известного писателя и сценариста Леся Подервянского.

«Предлагаю увековечить незабываемый голос Мастера путем озвучивания станций метро - если, конечно, он согласится», - отметил автор петиции Антон Мялкин.

Кроме того, он предложил добавить в объявления известные афоризмы Подервянского. «Что-то типа «Станция Гидропарк», сто чертей жабе в сиську», или «Что стоишь как Исусик, станция «Героев Днепра», конечная», - написал автор.