ЕСПЧ объединил 4 межгосударственных заявления Украины против РФ в два дела

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня, 27 июня, объединил четыре межгосударственных заявления Украины против России относительно Донбасса и Крыма в два дела.

Об этом на странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ в Украине Иван Лищина.

"Сегодня ЕСПЧ согласился с нашим ходатайством и объединил производства по межгосударственным заявлениям относительно нарушений ЕКПЧ (Европейская конвенция по правам человека, - ред.) Россией в два больших производства: по Крыму и Донбассу.

Так что вместо пяти дел Украины против РФ осталось три (заявление по вывозу детей из Донбасса в РФ осталась в самостоятельном производстве)", - написал Лищина.