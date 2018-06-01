Украина отмечает день Конституции

Сегодня, 28 июня 2018 года, государство отмечает 22-летие со дня принятия Конституции Украины.

Основной закон базируется на Конституции гетмана Пилипа Орлика, сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

"История отечественного конституционализма насчитывает уже более трех веков, когда в 1710-м году мир увидел один из самых прогрессивных документов своего времени - "Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского" Филиппа Орлика. И сегодня украинская Конституция, как наследница идей и принципов, заложенных в документе славного гетмана, - один из самых демократичных Основных Законов в мире", - отметил президент.