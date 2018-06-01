В Запорожье обнаружили нелегальный цех по изготовлению патронов

В Запорожье в Коммунарском районе полицейские обнаружили нелегальный цех, в котором изготавливали патроны.

Вещественные доказательства незаконной деятельности полиция обнаружила во время обысков, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. Обыски прошли в среду, 27 июня.

Правоохранители установили, что незаконным изготовлением боеприпасов на территории Коммунарского района занимались местные жители 1967 и 1963 годов рождения.

"Полицейские провели одновременные обыски по местам проживания и частных владений фигурантов. Было изъято: 11 станков для изготовления патронов; 100 охотничьих патронов; пластиковые контейнеры, которые используются для изготовления свинцовых патронов; гильзы к охотничьим патронам; 5 металлических банок с порохом", - добавили в полиции. Следственные действия продолжаются.