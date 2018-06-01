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В Греции за перевозку нелегалов осуждены более 150 украинцев

Сегодня, 17:28 citynews.net.ua | Напечатать

В Греции находится более 150 граждан Украины, задержанных или осужденных за перевозку нелегальных мигрантов, украинская власть решает вопрос их возвращения на родину.

Об этом Украинской правде сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Мы вели переговоры с главным прокурором города Пирей и генпрокурором Греции. Отдельный блок во время переговоров составили проблемные вопросы защиты прав граждан Украины, которые содержатся в Греции за перевозку нелегальных мигрантов. Таких более 150 человек», - сказал он.

По словам Кирилича, украинская и греческая стороны во время переговоров достигли договоренности о подготовке двустороннего договора, который бы регулировал этот вопрос.

Он добавил, что в первую очередь речь идет о возвращении более 20 человек, которые были осуждены за перевозку нелегалов, затем были условно освобождены, но не могут покинуть Грецию.

«Греческая сторона тоже понимает необходимость решения этого вопроса - предоставление разрешения условно освобожденным вернуться в Украину», - сказал Кирилич.

По его словам, на подготовку соответствующего двустороннего договора надо не менее полугода времени.

Вместе с тем Украина с Грецией уже достигли определенных договоренностей относительно разрешения гражданам Украины, членам экипажа судна «Mekong Spirit» вернуться на родину.

«Речь идет о 17 украинцах, которые уже год находятся на этом судне. Договоренности о их возвращении на родину уже достигнуты», - подытожил Кирилич.


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