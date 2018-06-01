» » На Донетчине спустя 8 лет арестовали подозреваемого в разбойных нападениях

На Донетчине спустя 8 лет арестовали подозреваемого в разбойных нападениях

Сегодня, 10:56 citynews.net.ua | Напечатать

На Донетчине спустя 8 лет арестован последний подозреваемый, который в составе ОПГ участвовал в разбойных нападениях на жителей Мариуполя. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что в ноябре 2009 – январе 2010 года 28-летний мужчина в составе организованной группы, совместно с тремя подельниками (в том числе женщиной, которая выполняла роль наводчицы) совершили 7 разбойных нападений на жителей Мариуполя, используя для запугивания жертв пистолет-зажигалку и маскируя лица шапками с прорезями для глаз. Добычей нападавших были преимущественно сумки, барсетки и кошельки с денежными средствами.

«Троицу нападавших задержали и в 2010 году приговорили к 5, 6 и 8 годам лишения свободы. Материалы по четвертому участнику группы были выделены в отдельное производство, и он был объявлен в розыск. В дальнейшем правоохранителями к материалам оперативно-розыскного дела была приобщена справка о смерти лица, из-за чего его розыск был прекращен. Отделом надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью прокуратуры Донецкой области проведена проверка, в ходе которой установлено, что указанная справка является поддельной, а разыскиваемое лицо живо и проживает в г. Мариуполе», – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время, то есть через 8 лет после совершения указанных преступлений, мужчина задержан и по ходатайству прокуратуры наконец арестован. Досудебное расследование продолжается.

Кроме этого установлено, что в отношении указанного лица в августе 2009 года в Орджоникидзевский районный суд г. Мариуполя направлено уголовное дело по ст. 121 ч.2 УК Украины. В дальнейшем, 2 марта 2011 года на основании той же справки о смерти, судом уголовное дело закрыто на основании п. 8 ст. 6 УПК Украины (в связи со смертью лица).

В настоящее время, учитывая опровержение смерти подсудимого, прокуратурой области инициирован пересмотр судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:03

Марчук: РФ в Минске не соглашается на создание "зоны безопасности"

Сегодня, 15:19

Украинские артиллеристы провели учения возле админграницы с оккупированным Крымом

Сегодня, 14:34

На КПВВ "Майорское" умер человек

Сегодня, 14:12

Парубий подписал закон о национальной безопасности Украины

Сегодня, 13:14

Полиция задержала серийного вора интернет-кабеля в Северодонецке

Сегодня, 12:52

За сутки на Донбассе было ликвидировано 3 боевиков, еще 5 ранены

Сегодня, 12:27

В Минске начались переговоры по Донбассу

Сегодня, 11:41

На Луганщине самые низкие по стране показатели оснащенности тепловыми счетчиками

Сегодня, 11:28

В ОБСЕ рассказали о ранении мирного жителя Трехизбенки

Сегодня, 10:31

На восстановление окружающей среды Луганщины предприятия перечислили более 37 млн грн

Сегодня, 10:06

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 46 тыс. человек

Сегодня, 09:00

В результате активных боевых действий один украинский военный погиб и двое ранены

Новости Украины:

Сегодня, 15:19

Украинские артиллеристы провели учения возле админграницы с оккупированным Крымом

Сегодня, 14:12

Парубий подписал закон о национальной безопасности Украины

Сегодня, 13:13

В Мариуполе девочка выпала из окна

Сегодня, 12:59

В Житомирской области задержали преступную группу по подозрению в покушении на убийство полицейского

Сегодня, 12:26

Минфин утвердил стратегию развития Приватбанка

Сегодня, 11:24

В Украину из Греции вернулись задержанные полтора года назад моряки

Сегодня, 10:56

На Донетчине спустя 8 лет арестовали подозреваемого в разбойных нападениях

Сегодня, 10:05

Суд продлил арест директору лагеря "Виктория"

Сегодня, 09:45

Николаевская ОГА: Ребенок умер не от кори

Вчера, 18:01

СНБО инициирует снятие ограничений на приватизацию оборонных предприятий

Вчера, 17:55

С момента оккупации Крыма открыто 9 уголовных производств по фактам пыток

Вчера, 17:53

В центре Харькова обнаружили зарезанного мужчину

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 