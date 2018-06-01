На Донетчине спустя 8 лет арестовали подозреваемого в разбойных нападениях

На Донетчине спустя 8 лет арестован последний подозреваемый, который в составе ОПГ участвовал в разбойных нападениях на жителей Мариуполя. Об этом сегодня, 27 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что в ноябре 2009 – январе 2010 года 28-летний мужчина в составе организованной группы, совместно с тремя подельниками (в том числе женщиной, которая выполняла роль наводчицы) совершили 7 разбойных нападений на жителей Мариуполя, используя для запугивания жертв пистолет-зажигалку и маскируя лица шапками с прорезями для глаз. Добычей нападавших были преимущественно сумки, барсетки и кошельки с денежными средствами.

«Троицу нападавших задержали и в 2010 году приговорили к 5, 6 и 8 годам лишения свободы. Материалы по четвертому участнику группы были выделены в отдельное производство, и он был объявлен в розыск. В дальнейшем правоохранителями к материалам оперативно-розыскного дела была приобщена справка о смерти лица, из-за чего его розыск был прекращен. Отделом надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью прокуратуры Донецкой области проведена проверка, в ходе которой установлено, что указанная справка является поддельной, а разыскиваемое лицо живо и проживает в г. Мариуполе», – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время, то есть через 8 лет после совершения указанных преступлений, мужчина задержан и по ходатайству прокуратуры наконец арестован. Досудебное расследование продолжается.

Кроме этого установлено, что в отношении указанного лица в августе 2009 года в Орджоникидзевский районный суд г. Мариуполя направлено уголовное дело по ст. 121 ч.2 УК Украины. В дальнейшем, 2 марта 2011 года на основании той же справки о смерти, судом уголовное дело закрыто на основании п. 8 ст. 6 УПК Украины (в связи со смертью лица).

В настоящее время, учитывая опровержение смерти подсудимого, прокуратурой области инициирован пересмотр судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам.