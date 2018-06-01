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Суд продлил арест директору лагеря "Виктория"

Сегодня, 10:05 citynews.net.ua | Напечатать

Киевский районный суд Одессы продлил арест бывшему директору детского лагеря "Виктория" Петрос Саркисяну на два месяца. Соответствующее решение суд принял во вторник, 26 июня, пишет "Слово и Дело".

Как сообщается, прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей. Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Судья принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, до 26 августа, без права внесения залога", - отмечает издание.

Также были допрошены потерпевшие во время пожара дети. Дети утверждают, что в "Виктории" инструктаж по противопожарной безопасности с ними не проводили, а водопроводная вода (в комнатах, в душе) билась током. Кроме того, в некоторых комнатах заедали замки


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