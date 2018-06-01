Николаевская ОГА: Ребенок умер не от кори

Ребенок в Николаевской области умер не от кори, как ранее писали в Минздраве, а от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания, сообщили в управлении здравоохранения Николаевской областной администрации.

«В СМИ поступила информация о смерти ребенка от кори, но произошла техническая ошибка. По данным ГУ «Николаевский областной лабораторный центр Минздрава Украины» и главного врача Николаевской областной инфекционной больницы ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания», - говорится в сообщении.

Уточненная информация о смерти ребенка Ш. срочно отправлена в Центр общественного здоровья МЗ Украины с копиями подтверждающих документов.