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С момента оккупации Крыма открыто 9 уголовных производств по фактам пыток

Сегодня, 17:55 citynews.net.ua | Напечатать

С момента временной оккупации Автономной Республики Крым зафиксировано 9 случаев пыток граждан Украины на территории полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК. "Осуществляется процессуальное руководство в 9 уголовных процессах, где среди прочего собираются доказательства причастности лиц к пыткам наших граждан на территории полуострова Крым", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пытали за проукраинскую позицию и общения на украинском языке, с целью получения признательных показаний и ложных показаний на других лиц.  К некоторым пострадавшим применялся электрический ток. Отмечается, что эти действия совершаются как работниками незаконно созданного органа "управления ФСБ РФ в Республике Крым и г. Севастополе", других органов оккупационной власти, так и представителями незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

"В уголовном производстве по факту пыток гражданина Украины с применением электрического тока сообщено о подозрении "оперативному сотруднику управления ФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополю", - говорится в сообщении. Кроме этого, в рамках других уголовных производств, в частности по фактам незаконного лишения свободы, устанавливается информация относительно почти 200 случаев бесчеловечного обращения с жителями полуострова, значительный процент которых может иметь признаки пыток.


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