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Дания выделит Украине более двух миллиардов в течение пяти лет

Сегодня, 13:58 citynews.net.ua | Напечатать

Дания намеренна в течение следующих пяти лет выделит 530 млн датских крон (почти 2,2 млрд гривен) на поддержку эффективного управления, защиту прав человека и устойчивый экономический рост в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен, передает «Европейская правда».

Отмечается, что премьер-министр позитивно оценивает подписание закона о запуске антикоррупционного суда в Украине, и готова поддержать антикоррупционную программу ЕС в Украине, которая воплощается западными донорами.

«Коррумпированные экономические и политические группы все еще присутствуют в Украине, что создает угрозу для дальнейших реформ. Поэтому результаты выборов в Украине в 2019 году будут чрезвычайно важными для продолжения реформ», - сказал премьер-министр Дании.


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