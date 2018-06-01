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В Кремле заявили, что не намерены освобождать Сенцова по просьбе генсека Совета Европы

Сегодня, 13:31 citynews.net.ua | Напечатать

Украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации", - сказал Песков. При этом Песков предположил, что указанное письмо Ягланда "было направлено по дипломатическим каналам".

"Пока еще я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать", - добавил он. При этом пресс-секретарь президента напомнил, что процедура помилования четко прописана в российском законодательстве.

"Мы об этом говорили неоднократно, это я сейчас не хочу повторять", - сказал он. В то же время, на вопрос о том, есть ли продвижение в вопросе освобождения Сенцова, Песков сказал, что "новостей и подвижек нет".


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