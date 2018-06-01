В Кремле заявили, что не намерены освобождать Сенцова по просьбе генсека Совета Европы

Украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации", - сказал Песков. При этом Песков предположил, что указанное письмо Ягланда "было направлено по дипломатическим каналам".

"Пока еще я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать", - добавил он. При этом пресс-секретарь президента напомнил, что процедура помилования четко прописана в российском законодательстве.

"Мы об этом говорили неоднократно, это я сейчас не хочу повторять", - сказал он. В то же время, на вопрос о том, есть ли продвижение в вопросе освобождения Сенцова, Песков сказал, что "новостей и подвижек нет".