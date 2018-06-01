Совет ЕС утвердил 1 млрд евро помощи для Украины

Совет Европейского Союза утвердил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европейского Союза в своем Twitter.

"Сегодня Совет ЕС одобрил 1 млрд евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.