Совет ЕС утвердил 1 млрд евро помощи для Украины

Совет ЕС утвердил 1 млрд евро помощи для УкраиныСегодня, 12:21
Совет Европейского Союза утвердил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Совета Европейского Союза в своем Twitter.
"Сегодня Совет ЕС одобрил 1 млрд евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, после сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинского парламента.