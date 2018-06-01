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Правоохранители нашли похищенного сына сотрудника посольства Ливии

Сегодня, 10:54 citynews.net.ua | Напечатать

Правоохранители установили местонахождение сына финансового атташе посольства Ливии, похищенного сегодня днем в Шевченковском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

У мужчины легкие телесные повреждения.

“Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчину. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники”, - сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Правоохранители устанавливают лиц, которые насильно посадили в автомобиль сына сотрудника ливийского посольства.

По словам очевидцам, на улице Тургеневской двое неизвестных насильно посадили мужчину в автомобиль Volkswagen Golf темно-синего темного цвета и уехали с места происшествия.

Следователи начали уголовное производство по статье 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

По данным СМИ, похищенный, 1992 года рождения, является сыном финансового атташе посольства Ливии.


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