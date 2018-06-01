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В Харькове мужчина расстрелял семью из-за долга в 100 тыс. долларов

Сегодня, 18:26 citynews.net.ua | Напечатать

Полиция Харькова установила, что мотивом совершения двойного убийства в Харькове стало долговое обязательство потерпевшего в сумме 100 тыс. долларов.

Об этом заявил глава полиции Харьковской области Олег Бэх, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Так, по данным полиции, убийство произошло утром 24 июня.

К правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что на соседнем балконе увидела тело человека.

Полиция прибыла на место и обнаружила в квартире застреленных 45-летнего мужчину, его 39-летнюю бывшую жену, а также их раненую 12-летнюю дочь. Ребенка госпитализировали и врачи оказали ей необходимую помощь, с ней работают следователи и психологи. Сообщается, что правоохранителями в действие был введен план перехвата "Сирена", в результате которого возле станции метро "Киевская" в Харькове полиция задержала подозреваемого в убийстве.

"В багажнике его машины полицейские изъяли гладкоствольное ружье, карабин, травматический пистолет, патроны и денежные средства - 200 тыс. долларов и 50 тыс. гривен", - говорится в сообщении. Как пояснил задержанный, деньги принадлежат ему, а на все единицы оружия есть соответствующие разрешения. Подозреваемый почти не сопротивлялся полицейским, и по данным Бэха, находился в сложном психологическом состоянии". Мужчина сразу начал сотрудничать со следователями и назвал главный мотив убийства.

По его словам, погибший якобы задолжал ему 100 тыс. долларов и не хотел их отдавать. Начальник полиции также сообщил, что мужчины были знакомы еще с детства и они периодически общались.

По словам задержанного, он не хотел ни ранить, ни убивать ребенка, она просто попала под обстрел. Открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины - по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.2. ст. 15, ч.2. ст. 115 (покушение на убийство). Задержанному объявлено о подозрении, 26 июня суд будет избирать ему меру пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.


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