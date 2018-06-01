Сущенко просит Сенцова отказаться от голодовки

Сущенко просит Сенцова отказаться от голодовкиСегодня, 15:43
Украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно осужденный в Российской Федерации, просит украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова отказаться от голодовки.
Об этом в Facebook сообщил представитель Сущенко в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин.
"Только что вышел от Романа Сущенко из Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берег себя и отказался от голодовки", - сообщил он.
Кроме того, Фейгин отметил, что Сущенко очень ждет встречи с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой.
"Роман Сущенко передает украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой слова поддержки и очень просит всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с политзаключенным. Он тоже ее очень ждет", - собщил Фейгин.