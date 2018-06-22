В Харькове застрелили семейную пару и ранили их 13-летнюю дочь. Подозреваемый задержан

Семейная пара застрелена в Харькове, их 13-летняя дочь получила ранения. Об этом сообщает отдел коммуникации патрульной полиции Харьковской области.

В сообщении отмечается, что вызов о совершении убийства на улице Академика Павлова полицейские получили рано утром 24 июня. По предварительной информации, неизвестный из автоматического оружия осуществил убийство хозяина квартиры и его жены, а также нанес огнестрельное ранение 13-летнему ребенку, который был госпитализирован в больницу.

В результате отработки вызова на улице Шевченко патрульные обнаружили и остановили автомобиль Volvo, на котором предположительно передвигался гражданин, подозреваемый в убийстве. При проверке транспортного средства в его салоне правоохранители обнаружили два предмета, похожих на огнестрельное оружие.

Водителя авто задержали.