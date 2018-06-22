Военные показали, насколько разрушено Пивденное

В населенном пункте Пивденное Донецкой области, который в мае перешел под контроль украинских военных, разрушены целые улицы. Об этом сообщает оперативное командование «Север».

«Российские оккупанты начали его целенаправленную разрушение и создание условий для полного выезда его жителей. Их дома ежедневно подвергались обстрелам и поджогам осветительными минами, снарядами и трассирующими пулями. Уничтожены целые улицы. В такую жаркую погоду, которая стоит сейчас, опрокидывания огня с дома на дом идет почти мгновенно», - говорится в сообщении.

Командование заявляет, что незаконные вооруженные формирования не дают гарантий на безопасную работу пожарных расчетов и спасателей, а транспорт, движущийся в сторону поселка или в обратном направлении, подвергается обстрелу.