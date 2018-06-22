Попытка вывоза с временно оккупированной территории 210 картин художника Василия Кикинева общей стоимостью более 3,5 млн грн была пресечена правоохранителями на КПВВ "Новотроицкое" (Донецкая область). Об этом говорится в сообщении пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что сотрудники управления оперативного обеспечения ГУ ДФС в Донецкой области, которые включены в состав Объединенных сил, несли службу в составе фискального наряда на КПВВ "Новотроицкое", совместно с работниками Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы осуществили осмотр автомобиля ГАЗ.

При осмотре было установлено, что водитель указанного транспортного средства по поддельным документам пытался перевезти с временно оккупированной территории картины известного художника Василия Кикинева в количестве 210 штук ориентировочной стоимостью более 3,5 млн.грн, – говорится в сообщении.

По факту попытки незаконного перевоза через линию разграничения картин был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП.

Картины были изъяты до принятия законного решения.