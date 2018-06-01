Парубий подписал закон о образовании Антикоррупционного суда

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Закон «Об образовании Высшего антикоррупционного суда» и передал его на подпись Президенту Петру Порошенко.

Об этом он написал у себя на странице в Twitter.

«Только что подписал Закон Украины #8497 «Об образовании Высшего Антикоррупционного суда», - написал Парубий.

Председатель ВР в очередной раз выразил надежду, что суд заработает до конца года.

Как сообщалось, Рада в четверг, 21 июня, приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда.