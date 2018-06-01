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СБУ вышла на чиновника, который способствовал аннексии Крыма

Сегодня, 16:59 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ вышла на чиновника, который способствовал аннексии КрымаСотрудники Службы безопасности Украины обнаружили бывшего заместителя председателя Оленевского сельского совета АР Крым, который в свое время перешел на сторону оккупантов. Он способствовал представителям РФ в проведении незаконных референдумов и участвовал в незаконных выборах на временно оккупированной территории полуострова.

По данным СБУ, злоумышленник после неудачной политической и бизнес-карьеры при оккупационной власти Крыма решил переехать на материковую часть Украины. Бывший заместитель председателя сельсовета «осел» на Киевщине, где пытался вести собственный бизнес.

Сотрудники Департамента защиты национальной государственности совместно со следователями ГУ СБУ в АР Крым провели санкционированные обыски по месту жительства и фактического нахождения злоумышленника. Правоохранители изъяли расписки о получении денег для организации и обеспечения проведения так называемого «референдума о статусе Крыма», решение незаконного «муниципального образования «Оленевский сельский совет» Черноморского района Республики Крым» о ликвидации исполнительного комитета Оленевского сельского совета и назначении задержанного председателем ликвидационной комиссии, решение так называемой «территориальной избирательной комиссии Черноморского района Республики Крым» о регистрации кандидата в депутаты «сельского совета Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым», ноутбук и флешку с документами, подтверждающими сотрудничество задержанного с оккупационными властями. Коллаборант также хранил партийный билет партии «Русское единство».

Сейчас проводятся процессуальные действия, решается вопрос об объявлении бывшему заместителю сельского главы о подозрении в совершении соответствующих преступлений.


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