В Торецке начал работу социальный хаб

В Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая область) на базе гуманитарной миссии «Пролиска» начал работу социальный хаб.

Об этом сообщил руководитель миссии Евгений Каплин в своем Facebook.

«Запустили социальный хаб на базе гуманитарного штаба Пролиска – Торецк. Теперь с понедельника по пятницу с 8 до 16:00 по адресу: г. Торецк, ул. И.Карабица, 12 (бывш. – Куйбышева) здесь можно бесплатно воспользоваться компьютером для доступа в сеть Интернет, общения с близкими по скайпу и вайберу, регистрации на портале Пенсионнного фонда, оформления электронного пропуска для пересечения линии соприкосновения и прочего», – сообщил Каплин.

Каплин также сообщил, что на базе «Пролиски» заработал «социальный гардероб», в котором можно взять вещи нуждающимся, и в который можно принести свои неиспользуемые вещи.

«Первыми посетителями социального гардероба стали мирные жители, которые практически без вещей в течении последнего месяца были вынуждены бежать из поселка Чигари, в связи со вспыхнувшей эскалацией в их поселке. За день одели больше 30-ти человек», – рассказал руководитель «Пролиски».