Под Ужгородом начались украинско-венгерские переговоры по закону об образовании

Под Ужгородом стартовали украинско-венгерские переговоры по закону об образовании.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Начинаем украинско-венгерские консультации 4-х министров по реализации нашего закона об образовании. Каждый украинский гражданин венгерского происхождения должен себя чувствовать дома в любом уголке Украины", - сообщил Климкин.

Отметим, в консультациях участвуют главы МИД обеих стран Павел Климкин и Петер Сийярто, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и глава венгерского министерства человеческих ресурсов Миклош Кашлер. Также в переговорах участвуют представители закарпатских венгров.