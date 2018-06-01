» » Под Ужгородом начались украинско-венгерские переговоры по закону об образовании

Под Ужгородом начались украинско-венгерские переговоры по закону об образовании

Сегодня, 13:33 citynews.net.ua | Напечатать

Под Ужгородом стартовали украинско-венгерские переговоры по закону об образовании.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Начинаем украинско-венгерские консультации 4-х министров по реализации нашего закона об образовании. Каждый украинский гражданин венгерского происхождения должен себя чувствовать дома в любом уголке Украины", - сообщил Климкин.  

Отметим, в консультациях участвуют главы МИД обеих стран Павел Климкин и Петер Сийярто, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и глава венгерского министерства человеческих ресурсов Миклош Кашлер. Также в переговорах участвуют представители закарпатских венгров.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:59

Балух перешел на сухую голодовку

Сегодня, 17:24

Выборы в ОТГ вблизи линии соприкосновения возможны только после обеспечения безопасности

Сегодня, 16:58

Кто попал в санкционные списки СНБО

Сегодня, 16:19

Россия продолжает отправлять на оккупированный Донбасс своих кадровых офицеров

Сегодня, 16:03

Боевики пытались вести аэроразведку на Северодонецком и Попаснянском

Сегодня, 14:47

На Луганщине в зоне ООС задержали пятерых контрабандистов

Сегодня, 14:22

В колодце оккупированного Свердловска обнаружили труп мужчины

Сегодня, 13:29

В Минобороны подтвердили информацию об одном раненом на Донбассе военном

Сегодня, 13:11

Выпускник северодонецкой школы сдал ВНО- 2018 по химии на 200 баллов

Сегодня, 12:26

Боевики похитили мужчину в Брянке

Сегодня, 11:45

ЮНИСЕФ отправила в ОРДЛО гуманитарную помощь

Сегодня, 10:59

В Станично-Луганском районе нашли тайник с боеприпасами

Новости Украины:

Сегодня, 17:59

Балух перешел на сухую голодовку

Сегодня, 17:16

Парубий подписал закон о образовании Антикоррупционного суда

Сегодня, 16:59

СБУ вышла на чиновника, который способствовал аннексии Крыма

Сегодня, 16:21

В Харькове реконструируют систему очистки сточных вод

Сегодня, 16:04

В Торецке начал работу социальный хаб

Сегодня, 14:48

Киевский "Арсенал" возглавил экс-игрок сборной Италии

Сегодня, 13:59

Порошенко в Краматорске попросил всех спеть гимн перед представлением нового главы Донетчины

Сегодня, 13:33

Под Ужгородом начались украинско-венгерские переговоры по закону об образовании

Сегодня, 12:57

В Карпатах четверо человек госпитализировали в реанимацию из-за укуса змеи

Сегодня, 12:29

На Донетчине расследуют факт превышения полномочий полицейскими

Сегодня, 11:47

Геращенко заступилась за ученого Козловского, который пережил плен и лишился пенсии как переселенец

Сегодня, 10:58

Российскому омбудсмену теперь разрешен въезд в Украину

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 