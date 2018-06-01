В Карпатах четверо человек госпитализировали в реанимацию из-за укуса змеи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области. "21 июня в течение суток к медикам обратились 4 человека с диагнозом - укус змеи", - говорится в сообщении.

Так, в реанимационное отделение поступили: женщина 1979 года рождения, жительница с. Лозы Воловецкого района Закарпатской области, с диагнозом - укус змеи третьего пальца левой кисти; женщина 1994 года рождения, жительница с. Верхнее Синевидное Сколевского района, с диагнозом - укус змеи правой голени; женщина 1947 года рождения, жительница с. Плавье Сколевского района, с диагнозом - укус змеи правого берцового - ступневого сустава; девушка 2003 года рождения, жительница с. Жупаны Сколевского района с диагнозом - укус змеи левой стопы.