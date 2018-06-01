На Донетчине расследуют факт превышения полномочий полицейскими

По факту превышения служебных полномочий работниками полиции в г. Мариуполе (Донецкая обл.) начато уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

«Прокуратурой Донецкой области на основании материалов Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях о превышении служебных полномочий тремя работниками патрульной полиции УПП в Донецкой области во время административного задержания гражданина в г. Мариуполе, которое состоялось 19 июня, в 19:30, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная правовая квалификация – ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении облпрокуратуры.

Досудебное расследование поручено следственному отделу Главного управления СБУ в Донецкой области.

«В настоящее время расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства указанного события», – добавили в прокуратуре.