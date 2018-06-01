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В Украине с 1 июля вырастет пенсия

Вчера, 19:44 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине минимальная пенсия с 1 июля 2018 года вырастет до 1 435 грн, а максимальная – до 14 350 грн.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины, передает «УНН».

По информации ПФУ, с 1 июля возрастет размер прожиточного минимума:

на одного человека в расчете на месяц – с 1 700 грн до 1 777 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – с 1 373 грн до 1 435 грн.

В связи с чем, органы Пенсионного фонда с 1 июля сделают перерасчет:

минимальных пенсионных выплат (кроме пенсии за особые заслуги перед Украиной) для лиц, у которых страховой стаж меньше 35 лет – для мужчин, 30 лет – для женщин (для граждан, которым пенсия назначена до 1 октября 2011 года соответственно – 25 и 20 лет страхового стажа). Размер пенсии будет увеличен с 1 373 грн до 1 435 грн;

максимальных пенсий (кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющим особые заслуги перед Родиной). Максимальный размер пенсии будет составлять 14 350 грн;

размера надбавки, предусмотренной Законом "О донорстве крови и ее компонентов". Надбавка будет увеличена с 170 грн до 177,70 грн.


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