В Хмельницкой области мошенники выдают себя за руководителей прокуратуры

В Хмельницкой области мошенники выдают себя за руководителей прокуратурыВчера, 17:09
В Хмельницкой области появились мошенники, которые выдают себя за руководителей прокуратуры.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Сегодня, от имени руководства прокуратуры Хмельницкой области в адрес руководителей предприятий и учреждений области поступают телефонные сообщения с требованиями предоставить помощь в виде денежных средств для решения разного рода вопросов в не правовой способ", - говорится в сообщении.