В Хмельницкой области мошенники выдают себя за руководителей прокуратуры

В Хмельницкой области появились мошенники, которые выдают себя за руководителей прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня, от имени руководства прокуратуры Хмельницкой области в адрес руководителей предприятий и учреждений области поступают телефонные сообщения с требованиями предоставить помощь в виде денежных средств для решения разного рода вопросов в не правовой способ", - говорится в сообщении.