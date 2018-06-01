На трассе Киев-Харьков автобус столкнулся с внедорожником

На трассе Киев-Харьков сегодня, 21 июня 2018 года, автобус столкнулся с внедорожником, есть пострадавшие.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

Как отмечается, возле поворота на Березань (Киевская область) на трассе Киев-Харьков автобус столкнулся с автомобилем Mercedes. Сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие. "Причины и последствия аварии выясняются. На месте работают правоохранители, спасатели ГСЧС и врачи скорой", - говорится в сообщении