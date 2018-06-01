Российский омбудсмен сравнила голодовку Сенцова с лечебной процедурой

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что осужденный в РФ украинский кинорежиссер Олег Сенцов находится в удовлетворительном состоянии, а объявленную им голодовку она сравнила с «лечебным голоданием». Об этом она рассказала в интервью «Новой газете».

«Сенцов не похудел, он даже прибавил несколько килограммов. Писали, что у него зубы выпали, что там чуть ли не цинга - это не так, зубы на месте. Он обрит наголо, но выглядит хорошо. Получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки. С собственного согласия получает. То есть у него фактически там как лечебное голодание получается. Ну а так голодовка, протест – это его законное право», – утверждает Москалькова.

По словам российского омбудсмена, Сенцова регулярно посещает местный уполномоченный по правам человека Анатолий Сак, который шлет ей отчеты с фотографиями.

При этом отказ украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой в посещении политзаключенных Москалькова объяснила якобы нежеланием украинской стороны идти на сотрудничество.

«Мы говорим: состоялось посещение украинского заключенного Штыбликова. Теперь мы ждем от украинской стороны ответного шага – пусть предоставят возможность посещения россиянина. После - опять поедем в российскую колонию. К Сенцову или к кому-то еще, кого нам согласует ФСИН. Но у меня такое ощущение, что коллеги настроены не на работу, а на постоянное раскачивание ситуации», – заявила она.